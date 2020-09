Sky - Milan, rallentamento per Bakayoko. Fase di riflessione

Come riferito da Peppe Di Stefano su Sky Sport, il Milan starebbe valutando l'acquisto di Tiemoue Bakayoko. Infatti, la società rossonera non sarebbe intenzionata a sostenere un ingaggio elevato come quello del francese (che ammonta a quasi 5 milioni di euro) e, inoltre, il prossimo anno i 30 milioni di euro del riscatto sarebbero troppo pesanti per le casse del club. Il Milan, con l'acquisto di Tonali, quindi, non avrebbe esigenza di acquistare un altro centrocampista e per questo si starebbe prendendo qualche settimana di riflessione, in attesa anche dei risultati di Europa League.