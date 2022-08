MilanNews.it

Come riferito da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, il Milan ha riaperto la trattativa con il Tottenham per Japhet Tanganga. In queste ore ci sono stati dei nuovi contatti con la squadra londinese per trovare l'intesa. Il Milan lo vuole in prestito con diritto di riscatto, ma gli Spurs spingono per l'obbligo.