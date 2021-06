Sky - Milan, ulteriori passi avanti provare a trattenere Diaz e Dalot

I colleghi di Sky, hanno riferito le ultime notizie per quel che riguarda il calciomercato del Milan, in particolare per Brahim Diaz e Diogo Dalot. “Il Milan ha fatto ulteriori passi avanti provare a trattenere Diaz, è stata fatto un’offerta al Real Madrid per un prestito con diritto di riscatto a 20 milioni. Oltre al trequartista spagnolo, è stata fatta un’offerta al Manchester United, per Dalot. Il Milan vuole tenerlo in prestito, la prima offerta agli inglesi non è andata bene, ma in settimana si attende un’ulteriore risposta. L’operazione Dalot è a parte rispetto a quella di Junior Firpo”.