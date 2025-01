Sky - Monza, contatti con il Milan per Ballo-Touré e Origi. C'è anche l'idea Okafor

Secondo quanto riferisce Sky, nelle ultime ore ci sarebbe stati dei contatti tra il Milan e il Monza per Fodé Ballo-Touré e Divock Origi, entrambi da tempo fuori dal progetto tecnico del Diavolo. Ci sarebbe poi anche l'idea Noah Okafor, ma l'attaccante svizzero, il cui trasferimento in prestito oneroso con diritto di riscatto al Lipsia è saltato qualche giorno fa, non sembra essere convinto della destinazione.

Questi i numeri stagionali di Okafor con la maglia del Milan:

PRESENZE SERIE A: 11

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 4

PRESENZE COPPA ITALIA: 1

PRESENZE TOTALI: 16

MINUTI TOTALI IN CAMPO: 550'

GOL: 1