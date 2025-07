Sondaggio del Sassuolo per Adli: il Milan chiede 8 milioni

Yacine Adli è in vendita. Dopo la stagione in prestito alla Fiorentina e il mancato riscatto (che era fissato a 10,5 milioni) il centrocampista franco-algerino è tornato al Centro Sportivo di Milanello anche se non si sta allenando con la prima squadra. L'ex Bourdeaux è fuori dal progetto di Allegri ed è stato convocato per il raduno di Milan Futuro che sta onorando in questi giorni: con la seconda squadra non potrà mai scendere in campo, dal momento che ha un numero di presenze in Serie A oltre il limite consentito dal regolamento sulle under 23.

Il Milan ha fissato il prezzo a 8 milioni, consapevole che nel 2026, tra un anno, scadrà il suo contratto. Nelle scorse settimane si era fatto avanti il Napoli, senza però che ci fosse un seguito concreto, nelle ultime ore invece si è mosso il Sassuolo, neopromosso in Serie A dopo un anno di cadetteria. Infine ci sono stati anche dei sondaggi da parte di Spartak Mosca e da club arabi, rifiutati dal calciatore nelle ultime settimane. Intanto questi sono i convocati del Milan Futuro per il raduno pre-stagionale, in ordine alfabetico: Adli, Branca, Coubiș, D'Alessio, Duțu, Hodzic, Lazetić, Magrassi, Malaspina, Minotti, Nissen, Perrucci, Quirini, Raveyre, Sandri, Sia, Șiman, Traorè, Vásquez, Zukić.