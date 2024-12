Sorpresa a Empoli: il Palermo starebbe trattando con il Milan per Vasquez

A sorpresa, Devis Vasquez potrebbe lasciare l'Empoli a gennaio per accasarsi al Palermo. Il club rosanero sta infatti trattando l'acquisizione del portiere classe '98 dal Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto. Lo scrive la redazione di Sky Sport, specificando che a quel punto la società toscana è chiamata a sostituire il suo attuale portiere titolare e non ha alcuna intenzione di farsi cogliere impreparata: già avviati i primi contatti con Emil Audero, portiere del Como. L'alternativa è Terracciano, oggi secondo portiere della Fiorentina.

Intanto D'Aversa dopo la partita contro il Genoa ha così analizzato la gara persa 2-1 dal suo Empoli: "La partita rappresenta la stessa fatta con l'Atalanta, nel primo tempo abbiamo fatto meglio. Poi quando concedi certi gol, soprattutto il primo, diventa difficile recuperare. In questo momento dobbiamo pensare meno all'estetica, abbiamo creato molto. Non bisogna concedere troppo a una squadra esperta come il Genoa. Noi siamo giovani, dobbiamo aspettarci errori di inesperienza, l'importante è farne tesoro".