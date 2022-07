Sportmediaset - Finché il PSG non affonda il colpo il Milan è in corsa per Renato Sanches

MilanNews.it

Daniele Miceli, collega di Sportmediaset, ha riferito le ultime notizie per quel che riguarda Renato Sanches in chiave Milan: “La telenovela Renato Sanches va avanti perché il PSG non affonda il colpo con il Lille. Finché i parigini non presentano un’offerta di almeno 15 milioni al Lille, il Milan può ritenersi in corsa per Renato Sanches”.