Sportmediaset - Il Leeds offre di più del Milan per De Ketelaere: il giocatore vuole i rossoneri. Asensio e Dybala si allontanano

Claudio Raimondi, dagli studi di Sportmediaset, ha riferito le ultime notizie di mercato per quel che riguarda il Milan: “Il Leeds ha offerto per De Ketelaere 30 milioni più 5 di bonus superando l’offerta del club rossonero, ma il giocatore ha detto no a questa proposta. Il Leeds non ha grande capacità attrattiva lo sappiamo, si è salvato nella scorsa stagione mentre il Milan ha vinto il campionato. Dunque il Bruges aspetta un rilancio del Milan e arrivare ai 30 milioni richiesta del club belga. Poi c’è Ziyech che non esclude De Ketelaere. Il Milan vuole il marocchino il prestito oneroso con diritto di riscatto con una partecipazione da parte del Chelsea nel pagamento dell’ingaggio. Asensio e Dybala si allontano dato che il centrocampista del Real Madrid chiede almeno 6 milioni di ingaggio e su di lui ci sono Liverpool e Arsenal. E poi Ibrahimovic che settimana prossima firmerà il suo nuovo contratto. Ibra farà ancora parte del Milan nonostante a ottobre, lo ricordiamo, compierà 41 anni”.