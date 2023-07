SportMediaset - Il Milan è pronto a tornare alla carica per Musah: oggi potrebbe ritoccare l'offerta al Valencia

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, in Spagna scrivono che il Milan è pronto a tornare alla carica per Yunus Musah. I rossoneri hanno già un accordo con il giocatore, mentre va ancora trovata l'intesa con il Valencia che chiede 20 milioni di euro. Il Diavolo ha già fatto un'offerta da 13 milioni più 4 di bonus e oggi potrebbe ritoccare la proposta agli spagnoli: sul piatto la stessa cifra totale della prima offerta, ma divisa in 15 milioni fissi e due di bonus.