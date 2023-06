SportMediaset - Il Milan prova l'affondo anche per Pulisic: le ultime

MilanNews.it

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, dopo aver praticamente chiuso per Loftus-Cheek, ora il Milan sta provando l'affondo decisivo per prendere sempre dal Chelsea anche Christian Pulisic: la trattativa non è stata ancora definita, ma il giocatore americano, che ha anche il passaporto croato e che ha ancora un anno di contratto con i Blues, vuole andare via per giocare con continuità. Il Milan non vorrebbe andare oltre i 10 milioni di euro.