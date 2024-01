SportMediaset - Mercato Milan: tre candidati per la difesa. In estate assalto a Zirkzee

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMedasiet su Italia Uno, continua la ricerca da parte del Milan del nuovo rinforzo per la difesa in questi ultimi giorni di mercato invernale. I candidati sono tre: Chalobah, Kiwior e Brassier. Per il primo il Chelsea ha aperto al prestito con diritto di riscatto, ma in via Aldo Rossi si riflette sui tanti problemi fisici che ha avuto il centrale dei Blues. Per quanto riguarda il polacco, l'Arsenal continua a non aprire al prestito con diritto, ma eventualmente solo con l'obbligo di riscatto. Per Brassier, invece, continua ad essere troppo alta la richiesta da 15 milioni di euro del Brest, anche se in via Aldo Rossi sperano che nei prossimi giorni il club francese possa abbassare le sue pretese. In questa parte finale di mercato invernale non ci saranno invece nuovi arrivi a centrocampo e in attacco.

Il grande acquisto offensivo è stato rinviato all'estate. E al momento il grande obiettivo del Milan è Joshua Zirkzee del Bologna. E chissà che le due dirigenze non ne parleranno già sabato in occasione della sfida tra rossoneri e rossoblù a San Siro. Visto che Olivier Giroud non dovrebbe rinnovare il suo contratto che scade a fine stagione, il Diavolo ha bisogno di prendere un numero 9 di alto livello e ad oggi il preferito è proprio l'olandese. Nella trattativa potrebbe rientrare il cartellino di Alexis Saelemeakers, che è al Bologna in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. L'operazione complessiva per Zirkzee si aggira intorno ai 40 milioni.