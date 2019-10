Sportmediaset - Milan, Elliott impone un tetto salariale per i nuovi acquisti

Secondo quanto riferito da Sportmediaset, la prima conseguenza immediata relativa al pesante rosso in bilancio è che a gennaio non arriveranno innesti di esperienza al Milan. Giocatori da oltre 4 milioni di euro di ingaggio come tutti quelli accostati nelle ultime ore ai rossoneri, non verranno più trattati. Elliott avrebbe, infatti, imposto un tetto salariale esattamente della metà. Prima di rivedere la rosa in entrata, però, servirà soprattutto vendere per alleggerire il passivo e i gioielli per fare cassa sono tre: Paquetà, Suso e Donnarumma. Se Gigio non accetterà di rinnovare, abbassandosi l'ingaggio da 6 milioni a 4 milioni, in estate la sua valutazione potrebbe crollare attorno ai 25-30 milioni di euro ad un anno dalla scadenza contrattuale.