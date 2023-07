SportMediaset - Milan-Frattesi: domani contatto con il Sassuolo, i rossoneri vorrebbe inserire nella trattativa uno tra Colombo, Maldini e Pobega

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In merito al futuro di Davide Frattesi, sulle cui tracce ci sono Inter, Juventus e Roma, l'edizione odierna di SportMediaset su Italia Uno riferisce che il Milan è pronto ad inserirsi nella corsa al centrocampista del Sassuolo e per questo domani ci potrebbe essere un contatto tra i due club per capire la fattibilità dell'affare. I rossoneri vorrebbero inserire nella trattativa una contropartita tecnica tra Lorenzo Colombo, Daniel Maldini e Tommaso Pobega.