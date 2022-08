Sportmediaset - Milan, il senegalese Sarr in pole per il centrocampo. Frattesi pista non percorribile

MilanNews.it

Claudio Raimondi, dagli studi di Sportmediaset, ha riferito le ultime notizie sul mercato del Milan. Raimondi ha detto: “Quella di ieri non è stata una giornata felicissima per il Milan dal punto di vista del calciomercato. I rossoneri hanno perso di fatto Renato Sanches che andrà al PSG per 15 milioni di euro. L’affare si è sbloccato grazie a Wijnaldum che è vicino a vestire la maglia della Roma. Poi hanno perso anche Chukwuemeka che è andato al Chelsea per 22 milioni di euro. In queste ore ha preso quota il nome di Sarr, senegalese classe 2002 acquistato dal Tottenham l’anno scorso e lasciato ancora al Metz nella scorsa stagione. Maldini e Massara lo seguono da un po’. Non è un nome caldo invece quello di Frattesi, anche se si è parlato di lui in chiave Milan nei giorni scorsi. Il Sassuolo dopo aver venduto Scamacca sta per vedere anche Raspadori al Napoli e dunque non ha bisogno di cedere anche Frattesi”.