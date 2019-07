SportMediaset - Milan, Modric non vestirà la maglia rossonera: troppo alto il suo ingaggio

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi nel suo servizio per SportMediaset su Italia Uno, Elliott si discosta dai rumors sul possibile arrivo al Milan di Luka Modric, che nelle scorse ore ha messo il suo like ad un post della pagina ufficiale del club milanista sul calendario della prossima Serie A. Il croato non vestirà però la maglia rossonera in quanto il suo ingaggio da 12 milioni di euro a stagione che percepisce attualmente al Real Madrid è fuori dal salary cap del Milan.