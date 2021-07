SportMediaset - Milan su Vlasic: affare possibile solo in prestito

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, nelle ultime ore è spuntato un nuovo nome per la trequarti del Milan, vale a dire Nikola Vlasic, giocatore classe 1997 per il quale il CSKA Mosca chiede 30 milioni di euro. Ai rossoneri piace molto, ma sono disposti a prenderlo solo in prestito. Quindi o i russi aprono a questa formula oppure la trattativa non inizierà nemmeno. Per il dopo Calhanoglu, sui taccuini di Maldini e Massara, restano sempre i nomi di Ziyech, Isco e Sabitzer.