SportMediaset - Modric, Correa e Donnarumma: le ultime sul mercato del Milan

Zvonimir Boban ha spento il sogno dei tifosi del Milan di vedere Luka Modric con la maglia rossonera, ma, secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, la rottura tra il giocatore croato e il Real Madrid è nota a tutti, tanto che ci sono rumors che riferiscono di una lite non solo verbale con Zidane. Modric, che ha grande affetto per il Milan e per il suo idolo Boban, sarebbe addirittura disposto a ridursi l'ingaggio per trasferirsi in rossonero (al momento guadagna 12 milioni di euro netti a stagione). Il club di via Aldo Rossi, però, non può fare salti nel buio e serve un tesoretto per accontentare il Real Madrid: in questo senso torna in gioco la posizione di Gigio Donnarumma, su cui potrebbe ripiombare presto il PSG. La prima offerta dei francesi (20 milioni più il cartellino di Areola) è stata rifiutata, ma i parigini non dovrebbero faticare a sborsare i 60 milioni di euro cash che chiedono i rossoneri. L'utile ottenuto dalla possibile cessione di Donnarumma permetterebbe al Milan di chiudere prima per Correa e poi di fare un tentativo per Modric con i soldi rimanenti.