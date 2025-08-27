SportMediaset - Nkunku e il Milan, trattativa per il momento non vicina alla chiusura, si discute sull'ingaggio del giocatore

In merito alla situazione di Christopher Nkunku, il giornalista Orazio Accomando di SportMediaset ha fornito poco fa gli ultimi aggiornamenti su questa trattativa. Di seguito le sue dichiarazioni:

"La trattativa non è chiusa. Ci sono contatti in questo momento tra Milan e Chelsea per discutere su cifre e formula. Sarebbe operazione a titolo definitivo a circa 40M (37 fissi e 3 bonus). Il giocatore apre alla destinazione, chiede un ingaggio di 5M ma accordo non vicino tra le parti. È una situazione concreta non entrata nel vivo del tutto".