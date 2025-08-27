SportMediaset - Nkunku e il Milan, trattativa per il momento non vicina alla chiusura, si discute sull'ingaggio del giocatore
MilanNews.it
In merito alla situazione di Christopher Nkunku, il giornalista Orazio Accomando di SportMediaset ha fornito poco fa gli ultimi aggiornamenti su questa trattativa. Di seguito le sue dichiarazioni:
"La trattativa non è chiusa. Ci sono contatti in questo momento tra Milan e Chelsea per discutere su cifre e formula. Sarebbe operazione a titolo definitivo a circa 40M (37 fissi e 3 bonus). Il giocatore apre alla destinazione, chiede un ingaggio di 5M ma accordo non vicino tra le parti. È una situazione concreta non entrata nel vivo del tutto".
Pubblicità
Calciomercato Milan
Di Marzio: "Vlahovic e Rabiot non hanno aperto al Milan, così i rossoneri hanno sondati nuovi profili soprattutto in attacco"
Le più lette
3 Zazzaroni: "Dopo attente verifiche confermo che ci sono pochissime possibilità di vedere Rabiot e/o Vlahovic al Milan"
Primo Piano
Antonio VitielloMilan: impressioni inquietanti. Il mercato non ha migliorato la squadra. Allegri vuole Vlahovic. Un difensore serve
Pietro MazzaraUna stagione in otto giorni. Vlahovic, Harder, una mezzala e un difensore: esigenze evidenti. Ridateci la Curva Sud
Okafor sarà la 23esima cessione dell'estate del Milan per quasi 200 milioni incassati. Ci si attendono ultimi giorni di fuoco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com