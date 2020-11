SportMediaset - Rinnovo Calhanoglu: parti ancora molto distanti. Sul turco ci sono anche Juve e Inter

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno in merito al rinnovo di Hakan Calhanoglu, il turco ha ricevuto dal Milan una proposta di rinnovo per passare dagli attuali 2,5 milioni di euro a stagione a 3,5 milioni. Il giocatore ne chiede invece sei. Durante la sosta, le parti non si sono avvicinate e dunque la trattativa è in stallo. Intanto, il suo agente ha ricevuto diverse chiamate per il numero 10 milanista in vista della prossima estate: oltre ad Atletico Madrid e Manchester United, anche Juventus e Inter avrebbero messo Calhanoglu nel mirino. Questi club sarebbero pronti ad accontentare il turco dal punto di vista economico, ma solo quando si svincolerà dal Milan, dunque la prossima estate. Nelle prossime settimane, potrebbe riprendere le trattative tra il giocatore e il club di via Aldo Rossi nella speranza di arrivare ad un accordo che soddisfi tutti. Calhanoglu non ha mai nascosto che gli piacerebbe proseguire la sua carriera in rossonero.