SportMediaset - Rinnovo Leao: balla un milione. Rafa si sta convincendo che la soluzione migliore è restare al Milan

In merito al rinnovo di Rafael Leao, Claudio Raimondi, intervenuto a SportMedaset su Italia Uno, ha spiegato che, come dichiarato ieri anche dal dt rossonero Paolo Maldini prima della sfida contro il Torino, le volontà delle due parti è di andare avanti insieme. La trattativa prosegue: c'è da risolvere la questione della clausola rescissoria (il Diavolo vorrebbe inserire una clausola da 150 milioni di euro), ma non sembra un problema insormontabile. Dopo la Supercoppa si entrerà nella fase calda di questa vicenda, si respira comunque un cauto ottimismo sulla firma di Leao. L'attaccante portoghese si sta convincendo che la soluzione migliore è restare al Milan.