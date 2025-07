Su Pubill c'è il Wolverhampton ma il Milan è fiducioso: ecco perché

L'interesse per Marc Pubill da parte del Milan nelle prossime ore, probabilmente già da oggi, dovrebbe tradursi in una vera e propria proposta economica al giocatore prima e all'Almeria poi. Il club rossonero, grazie ai test preliminari a cui ha sottoposto il terzino 22enne ieri a Barcellona, si è tolto ogni dubbio sulla stabilità del ginocchio del calciatore ed è pronto quindi ad avviare la trattativa per portarsi a casa il nuovo terzino destro: si partirà dal calciatore e dal suo entourage, quindi si passerà all'attacco con il club.

Non c'è però tempo da perdere, a meno che non si voglia fare la fine della trattativa con Archie Brown che alla fine ha scelto di andare da chi si era mosso concretamente con anticipo. Anche nel caso di Pubill c'è una forte concorrenza, rappresentata soprattutto dal Wolverhampton. Oggi però il Milan è fiducioso: da una parte per i costi contenuti dell'operazione, previsti di poco sopra i 10 milioni; dall'altra perché l'agente Fali Ramadani è in ottimi rapporti con il club di via Aldo Rossi e potrebbe facilitare la trattativa. Lo riporta questa mattina il Corriere dello Sport.