Svolta anche per il difensore? Milan su Akanji del City: chieste informazioni

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Milan "ha chiesto le condizioni per l'accordo con Manuel Akanji, ma al momento non è stata presentata alcuna offerta formale. È uno dei tre nomi in lizza per il nuovo difensore centrale. Il Galatasaray ha trovato un accordo da 15 milioni di sterline con il Manchester City, ma finora non ha trovato il giocatore".

CALCIOMERCATO MILAN: IL PUNTO

Il mercato del Milan ha subito, ieri, un'altra giornata clamorosa, piena di sorprese e di colpi di scena. Quando sembrata tutto fatto per Conrad Harder, la trattativa che porta al danese è definitivamente saltata; il Milan ha deciso di lasciare lì dov'è l'attaccante classe 2005 dello Sporting Lisbona a causa dei tentennamenti del club portoghese sul via libera e al cambiamento continuo delle condizioni da parte del suo entourage. E il Milan ha detto 'Beh, ciao' e si è voltato verso altri fronti.

Non Dusan Vlahovic, però, L'orientamento del serbo, infatti, è quello di restare alla Juventus. O, comunque, di non aprire in maniera decisa al Milan. Nulla è cambiato nelle ultime settimane: le sue richieste d'ingaggio e quelle di commissione da parte dell'entourage sono rimaste altissime, fuori dai parametri consueti del Milan targato RedBird. E anche la Juventus, nonostante il 9 sia ad un anno dalla scadenza, chiede molto per il cartellino. L'affare, dunque, non si farà.

Nelle ultime ore, dunque, il Milan ha spostato il mirino su due calciatori. Si lavora su Christopher Nkunku, punta centrale atipica del Chelsea, per un acquisto a titolo definitivo dai Blues per una cifra che supera i 30 milioni di euro e sul prestito di Artem Dovbyk della Roma, la quale aprirebbe anche al diritto di riscatto. Si prospetta una doppia operazione in attacco, contando sulle uscite per 50 milioni totali di Musah verso l'Atalanta e Chukwueze verso il Fulham.