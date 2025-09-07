Tare monitora Arnau Martinez del Girona per gennaio: ha una clausola da 14 milioni

Zachary Athekame ha bisogno di un po' di tempo per entrare nelle gerarchie di Max Allegri, e non è da escludere che i prossimi 3 mesi gli possano non bastare. Per questo motivo il direttore sportivo Igli Tare si starebbe coprendo in vista di gennaio, avendo messo gli occhi su Arnau Martinez del Girona, classe 2003 che il Milan ha cercato e sondato anche l'ultimo giorno di calciomercato dopo la cessione di Alex Jimenez.

Sullo spagnolo ci sarebbe anche il forte interesse della Juventus, ma al 7 settembre è presto parlare di chi è favorito e chi no. C'è però una condizione che potrebbe spostare l'ago della bilancia a favore o sfavore di una pretendente, visto che i colleghi di Tuttosport parlando di una clausola rescissoria da 14 milioni di euro che se attivata libererebbe senza troppi problemi Martinez dal Girona.