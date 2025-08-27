The Daily Telegraph - Nkunku disposto ad accettare un taglio dello stipendio per giocare nel Milan
Il Milan vuole a tutti i costi regalare a mister Allegri un altro attaccante, magari da poter alternare a Santiago Gimenez. La notizia di questa sera vede la società rossonera esser forte su Christopher Nkunku, in uscita dal Chelsea. L'attaccante francese è quindi un nuovo obiettivo di mercato da parte della dirigenza milanista, intenta a voler chiudere anche col Chelsea dopo aver già trovato un accordo col giocatore.
Infatti, riporta The Daily Telegraph, Nkunku è disposto ad accettare un taglio dello stipendio e non vedrebbe l'ora di giocare da qualche parte, soprattutto in un anno di Coppa del Mondo. Per portaro a Milano, l'operazione potrebbe essere un prestito + obbligo di riscatto, con la cifra finale che sarebbe intorno ai 40-42 milioni di sterline.
