Theo Hernandez, il suo valore è già aumentato

Una delle poche certezze in questo inizio di stagione per il Milan. Il terzino Theo Hernandez preso dal Real Madrid per 20 milioni di euro sta dimostrando di essere uno dei punti fermi della squadra rossonera. Ha già segnato due reti impreziosite da un assist ma le sue percussioni risultano essere ogni volta devastanti. Per questo il suo valore già dopo pochi mesi è lievitato in maniera importante tanto da attirare diversi club su di lui. Per questo la società dovrà fare in modo di blindarlo raggiungendo anche obiettivi all'altezza del giocatore.