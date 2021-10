TMW - 9 gol in 9 gare, Inter e Milan osservano il 'gigante' Onuachu: vuole lasciare il Genk

Nove reti nelle prime 9 giornate di Jupiler League, una rete ogni 71 minuti. Già 11 gol in stagione dopo i 35 realizzati nella scorsa. Sono i numeri che oggi non hanno eguali in Europa del centravanti nigeriano Paul Onuachu, classe '94 del Genk.

202 centimetri di altezza

C'è chi in patria lo paragona a uno dei migliori bomber della Nigeria, Nwankwo Kanu. Ma Onuachu è anche più alto: 202 centimetri di altezza e soprattutto grande presenza in area avversaria, ottimo senso della posizione. A dispetto dell'altezza, Onuachu fa del muoversi sempre coi tempi giusti nell'area avversaria la sua arma più letale e del destro il piede con cui segna quasi tutti i suoi gol, molto più che col colpo di testa.

Lo osservano Inter e Milan

In Spagna oggi il quotidiano 'Marca' riporta di un interesse dell'Atletico Madrid: confermato. Ma non è l'unico club che lo sta seguendo con interesse perché dall'Italia gli osservatori di Milan e Inter si sono già mossi più volte per andarlo a vedere dal vivo e le recensioni sono state positive.

Quanto costa?

Fino alla scorsa estate il Genk lo valutava 30 milioni di euro. Ma a gennaio la valutazione sarà più bassa, anche perché Onuachu ha detto chiaramente al Genk di voler andare via per giocare in un campionato più competitivo: oggi il costo del suo cartellino si aggira sui 20 milioni di euro.