TMW - Accelerata per Nastasic: il serbo può arrivare in prestito con diritto di riscatto

Si registra un'accelerata molto importante per quanto riguarda la pista di mercato che collega il Milan a Matija Nastasic. Nonostante il nome di German Pezzella sia continuato a circolare anche nelle ultime ore, nel pomeriggio sono stati fatti passi in avanti per il centrale dello Schalke 04. Il classe '93 può arrivare in prestito con diritto di riscatto.