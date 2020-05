TMW - Kessie resta in uscita, il Milan vuole il titolo definitivo

Il Milan del futuro potrebbe essere rivoluzionato. I rossoneri vogliono una squadra di Under24 e con uno stipendio sostenibile, intorno ai 2,5 milioni di euro. È un identikit che ben si sposa con Franck Kessie, che è nato nel dicembre 1996 - e quindi deve ancora compiere i 24 - e che guadagna 2,6 in questa stagione (salirà a 2,8 da giugno). L'idea è che però l'ivoriano possa comunque essere ceduto per una proposta a titolo definitivo, anche perché non c'è un rinnovo in vista e le richieste sarebbero alte.

IN PREMIER - Le big non sono interessate a un profilo del genere, ma ci sono stati dei contatti nelle ultime settimane con Everton e Newcastle per capire se ci possa essere un interessamento. I Toffees in particolare vogliono un centrocampista - è stato sondato con forza Allan dal Napoli - ma non hanno ancora avanzato proposte. In compenso i Magpies sono in mezzo a una rivoluzione societaria, ma ci sarebbe stato un contatto per un prestito a 5 milioni più diritto di riscatto intorno ai 25-30. Niente da fare.

A GATTUSO PIACE - Kessie è un profilo che però sarebbe perfetto per Gennaro Gattuso, che aveva puntato molto nell'ivoriano nella sua esperienza al Milan, facendogli giocare tutte le partite e formando una buona diga con Bakayoko. Sarebbe, eventualmente, il perfetto rimpiazzo se la cessione di Allan dovesse andare in porto. Bisognerebbe capire come far quadrare l'eventuale ingaggio, visto che al Wolverhampton - nella scorsa stagione - aveva chiesto oltre 4 milioni di ingaggio, cifra fuori dalla portata azzurra.