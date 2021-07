TMW - Luca Percassi: "Ilicic via? Valuteremo. Pobega uno dei nomi"

L'ad dell'Atalanta, Luca Percassi, a margine della presentazione delle nuove divise dei bergamaschi, ha risposto ad alcune domande dei giornalisti presenti. Ecco le sue parole, raccolte da TMW: "Ilicic? È un giocatore che ha dato tantissimo all'Atalanta, che è stato chiacchierato in passato ma è un patrimonio della società. È un ragazzo che ci ha dato molto, se ci saranno opportunità le valuteremo, ma non c'è fretta di risolvere un problema, ma la volontà di fare le cose per il bene della società".

Pobega è il nome giusto per rinforzarvi?

"Ci sono vari nomi. Noi partiamo da una squadra competitiva per l'obiettivo dell'Atalanta, poi fa parte del mercato: a volte si vende, a volte si compra, ma questo mercato è molto particolare e dovremo vedere se ci saranno le occasioni giuste in entrata e in uscita per continuare il nostro progetto di crescita".