TMW - Milan all'olandese, non solo Reijnders: contatti in corso per Gravenberch, i dettagli

Il Milan cerca subito rinforzi a centrocampo e non si fermerà a Ruben Loftus-Cheek preso dal Chelsea. L'addio di Sandro Tonali e l'infortunio di Ismael Bennacer aprono una voragine a centrocampo che Moncada e Furlani vogliono colmare quanto prima. Tra i nomi degli ultimi giorni quello più caldo resta quello di Stijn Reijnders dell'AZ Alkmaar: ha già detto sì al Milan e ora i club cercano l'intesa. Non solo: a centrocampo sono confermate le voci degli ultimi giorni su un interessamento per Ryan Gravenberch.

Il centrocampista del Bayern Monaco piace molto: giovane, fisico, di grande prospettiva, nei bavaresi non ha trovato grande spazio e potrebbe lasciare il club di Bundesliga. Secondo quanto raccolto da TMW, il Bayern chiede 30 milioni di euro per farlo partire, cifra che il Milan vuole trattare ma davanti alla quale può decidere di mettersi davanti a un tavolo di trattativa. Nei prossimi giorni il Milan cercherà di prendere anche un esterno: il nome di Christian Pulisic del Chelsea resta quello avanti ma c'è distanza (15 a 25) tra domanda e offerta.