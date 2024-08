TMW - Milan, domani Nasti fa le visite mediche con la Cremonese. Formula alla Brescianini

Marco Nasti sarà un nuovo giocatore della Cremonese. La trattativa si è sbloccata in queste ore, con i grigiorossi che hanno trovato sia l'intesa con il Milan che con l'attaccante per il trasferimento a titolo definitivo. Sarà a zero, ma con una percentuale del 50% in favore dei rossoneri, come successo con Brescianini (poi venduto dal Frosinone all'Atalanta per 12 milioni). Domani sono in programma le visite mediche e poi la firma sul contratto. Nelle scorse settimane si era aggiunto l'interesse dell'Hellas Verona, mentre il Genoa non aveva mai mostrato di volere affondare il colpo.

Nella scorsa annata Nasti ha giocato nel Bari, con i galletti che hanno vissuto un'annata complicata. Tante le presenze, trentasette, con sette reti. Un buon bottino per un classe 2003 che era alla seconda stagione in cadetteria in un club che ha fatto fatica ad arrivare alla salvezza, dopo essere partito con ben altre ambizioni. Decisivo anche nel play-out, con il gol dell'1-1 all'andata con la Ternana, firmando anche un assist al ritorno nel rotondo 3-0 che ha permesso il mantenimento della categoria per i pugliesi.

La formula a titolo definitivo serve anche per evitare il terzo prestito in Serie B e responsabilizzare l'attaccante, perché stavolta giocherà in una formazione che ha come obiettivo dichiarato quello di provare a tornare in Serie A dopo la finale playoff della scorsa stagione, persa contro il Venezia nel doppio confronto.