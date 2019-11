TMW - Milan, Kessie verso i saluti. Ma dove? Solo Cina per ora

Due settimane davvero da dimenticare per Franck Kessie, centrocampista ivoriano del Milan. I rossoneri, da qualche tempo, hanno maturato l'idea di un addio per lui, causa prestazioni deludenti e richieste da top. Ne sa qualcosa il Wolverhampton che aveva chiuso, in estate, per il suo arrivo, salvo poi conoscere la pretesa contrattuale: 5 milioni di euro a salire. Troppi anche per gli arancioneri che avevano trovato l'accordo con il Milan per 30 milioni, soldi che ora farebbero comodo (e gola) ai rossoneri.



SOLO LA CINA - Peccato che per ora le uniche offerte siano arrivare da club cinesi, destinazione che Kessie non vorrebbe prendere in considerazione, sperando ancora in una chiamata dalla Premier League o dalla Liga Spagnola. Difficile, in questo momento, dopo l'esclusione contro la Juventus: fragorosa perché i dirigenti rossoneri hanno parlato di scelta tecnica, mentre in realtà sarebbe per un paio di allenamenti in ritardo. La verità è che comunque il Milan vorrebbe monetizzare un suo addio, dopo due anni e mezzo.