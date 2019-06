TMW - Milan, occhi in casa Arsenal: c’è l’idea Torreira

Un’idea per il centrocampo del Milan. Occhi puntati su Lucas Torreira dell’Arsenal, profilo molto gradito a Marco Giampaolo. Il centrocampista al momento non ha preso in considerazione un ritorno in Italia, considerato anche il contratto con il club inglese fino al 2023, ma è un’ipotesi che potrebbe diventare qualcosa di più nelle prossime settimane, soprattutto se il Milan dovesse fare qualche uscita. Inevitabile che il profilo di Torreira sia molto gradito a Giampaolo. E il Milan ci pensa...