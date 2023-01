TMW - Nuova idea per la trequarti del Milan: nel mirino Saint-Maximin del Newcastle

MilanNews.it

Non c'è solo il nome di Nicolò Zaniolo per quanto riguarda il mercato del Milan. La società rossonera ha formulato una proposta che per cifre e formula non soddisfa le richieste della Roma. Pinto è stato chiaro negli scorsi giorni sulle cessioni e la società capitolina non ha intenzione di cambiare strategia.

Milan, idea Saint-Maximin

Cosi il Milan lavora anche su altre ipotesi, sia per il presente che per il futuro, considerato un rinnovo tutt'altro che scritto per Rafael Leao. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, Maldini e Massara avrebbero messo nel mirino il talento francese del Newcastle, Allan Saint-Maximin. Classe '97, esterno principalmente sinistro d' attacco, può però giocare in tutte le posizioni della trequarti e in stagione non sta trovando il minutaggio del passato con Eddie Howe.