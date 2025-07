Tre indizi fanno una prova. Jashari-Milan, ci siamo?

Il Milan non molla la presa su Ardon Jashari, che continua ad essere l'obiettivo numero uno della dirigenza rossonera in questo calciomercato. nonostante le cose con il Club Bruges continuino a non sbloccarsi.

Eppure questa mattina La Gazzetta dello Sport parla di tre indizi che fanno una prova, decisivi per sbloccare una volta e per tutte quest'estenuante trattativa. Il primo: Nicky Hayen, allenatore del Bruges, non ha convocato Ardon Jashari per la finale di Supercoppa di Belgio in programma oggi pomeriggio alle 18.30. Il secondo: mentre il club belga comunicava la lista dei convocati, l'entourage del giocatore è stato a Casa Milan per parlare con Igli Tare. Il terzo: adesso la fiducia sembrerebbe filtrare addirittura dalla sede del Milan.

E se tre indizi fanno una prova, Jashari è più vicino di quanto si possa pensare dal vestire la maglia rossonera.