Tuttosport - Adli non vede il campo: l'anno prossimo può partire

© foto di www.imagephotoagency.it

Chi in questa stagione non è stato praticamente mai visto in campo è Yacine Adli, centrocampista franco-algerino arrivato dal Bordeaux su cui si erano create alcune aspettative poi non rispettate. Per Adli solamente 114 minuti giocati in campionato di cui 7 nel 2023 nel finale della gara contro la Fiorentina. Secondo quanto riporta oggi Tuttosport il futuro del numero 7 sarebbe lontano dal Milan: Adli potrebbe partire nel corso del calciomercato estivo.