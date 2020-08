Tuttosport - Aurier e Dumfries, i prezzi a confronto: il laterale del Psv costa meno

Nell'edizione odierna in edicola quest'oggi, Tuttosport fa il punto sugli obiettivi del Milan per la fascia destra. I rossoneri, in particolare, sono sulle tracce di Aurier e Dumfries, due giocatori che per caratteristiche e prezzo del cartellino hanno qualità differenti. Se il laterale di proprietà del Tottenham è un classe 92' il cui prezzo è vicino ai 23 miloni, il terzino di proprietà del Psv è un classe 96' e costa 18 milioni di euro.