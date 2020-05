Tuttosport - Dal Belgio: Milan pronto a riscattare Saelemaekers

Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, in Belgio sono certi che il Milan, al termine della stagione, riscatterà il cartellino di Saelemaekers. I rossoneri hanno pagato 3.5 milioni di euro all’Anderlecht per il prestito oneroso del giocatore e dovranno versare altri 3.5 milioni nelle casse della società belga per acquistarlo definitivamente. Il giovane esterno ha giocato poco, ma al Milan piace. E in vista del possibile addio di uno tra Conti e Calabria, Saelemaekers potrebbe tornare utile anche nel ruolo di terzino destro.