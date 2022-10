Tuttosport - Il Milan è pronto ad un'offerta importante per il rinnovo di Leao: 5-6 mln di parte fissa più bonus

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Milan vuole blindare Rafael Leao e per questo è pronto a presentargli un'offerta molto importante per convincerlo a firmare il rinnovo di contratto: come riporta questa mattina Tuttosport, si parla di di 5-6 milioni di euro di parte fissa più 2 o 1 di bonus per avvicinarsi ai 7 milioni richiesti dal giocatore portoghese.