Tuttosport - Milan, Botman prima scelta: Bremer è il piano B

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

C'è anche il Milan sulle tracce di Gleison Bremer. Come riporta Tuttosport, Botman resta la prima scelta, ma il centrale di proprietà del Torino piace tantissimo ai rossoneri. Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, per il difensore granata Maldini potrebbe inserire nel discorso anche Pobega, magari con un nuovo prestito ma stavolta con il diritto in favore della società di Urbano Cairo..