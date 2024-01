Tuttosport - Milan, il Como vuole Luka Romero in prestito: è una richiesta di Fabregas

Come riporta questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport, su indicazione di Cesc Fabregas, il Como vorrebbe prendere in prestito Luka Romero dal Milan. In rossonero, il giovane attaccante sta trovando pochissimo spazio e per questo potrebbe fargli bene una nuova squadra che gli permetta di giocare con continuità.

In questa prima parte di stagione, Romero ha collezionato appena 5 presenze tra campionato e Coppa Italia, per un totale di 155 minuti in campo. L'argentino è chiuso da diversi compagni nel suo ruolo e per questo una nuova avventura da qui al termine della stagione potrebbe essere utile per la sua crescita.