Tuttosport - Milan, Krunic in uscita a gennaio? Serve un'offerta economica per il cartellino

vedi letture

Rade Krunic in uscita a gennaio dal Milan? Negli ultimi giorni si sono fatte più insistenti le voci di un possibile addio del centrocampista bosniaco durante il prossimo mercato di gennaio. Sull'ex Empoli, non è un mistero, c'è da tempo il Fenerbahçe che anche in estate ha provato a lungo a portarlo in Turchia, senza però trovare l'accordo con il club di via Aldo Rossi.

Come riferisce stamattina Tuttosport, si vocifera che Krunic voglia andare via, ma a Casa Milan hanno le idee molto chiare: per lasciarlo partire, serve un'offerta economica per il suo cartellino. In via Aldo Rossi non intendono dunque regalarlo e dunque i turchi, a differenza di quanto fatto in estate, dovranno presentare una proposta che soddisfi il Diavolo se vorranno prendere Krunic.