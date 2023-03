Tuttosport - Milan, obiettivo ringiovanire l'attacco: da Balogun a Retegui. Tutti i nomi sulla lista

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione di questa mattina di Tuttosport ha proposto un'analisi sull'attacco del Milan che in questo 2023 (e in generale in questa stagione) non sta funzionando come dovrebbe. In questo nuovo anno solare solo 7 gol per tutti gli attaccanti in rosa: 3 di Giroud, 2 di Leao e uno a testa per Ibra e Origi. Ancora a secco Rebic. L'età media dell'attacco rossonero, inoltre, recita 31,2 di età: non pochissimo.