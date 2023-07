Tuttosport - Milan, oggi possibile nuovo contatto con il Valencia per Musah

MilanNews.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Il Milan ha già chiuso l'arrivo di due centrocampista, ma non intende fermarsi. Anzi è già al lavoro da settimane per un altro colpo in mezzo al campo, vale a dire Yunus Musah: come riferisce stamattina Tuttosport, c'è ancora distanza tra domanda (25 milioni di euro) e offerta (20 milioni con i bonus), ma oggi potrebbe esserci un nuovo contatto tra i due club per provare ad arrivare ad un'intesa per il giocatore americano.