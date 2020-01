Tuttosport - Milan, Paquetà non ha acquirenti pronti ad investire 35 mln per prenderlo

Finito ai margini del progetto rossonero, soprattutto dopo la decisione di Pioli di passare dal 4-3-3 al 4-4-2, Lucas Paquetà vorrebbe cambiare aria, ma per ora non c'è nessun club disposto ad investire 35 milioni di euro per prenderlo. Lo riferisce stamattina Tuttosport che spiega che nemmeno il PSG di Leonardo ha fatto passi decisi per provare a portarlo a Parigi.