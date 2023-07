Tuttosport - Milan su Facundo Gonzalez del Valencia: potrebbe essere il sostituto di Gabbia

Come riporta questa mattina Tuttosport, oggi il Milan potrebbe avere un nuovo contatto con il Valencia per Yunus Musah. Ma il centrocampista americano potrebbe non essere l'unico argomento: il club rossonero potrebbe infatti chiedere informazioni anche su Facundo Gonzalez, difensore centrale uruguaiano classe 2003 con passaporto italiano che è stato individuato in via Aldo Rossi come possibile sostituto di Matteo Gabbia, il quale dovrebbe andare via in prestito.