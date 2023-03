Tuttosport - Milan, torna di moda Zaniolo? Ma per l’acquisto servono almeno 30 milioni

MilanNews.it

Se il Real Madrid dovesse conferma le ultime indiscrezioni secondo cui nella prossima stagione punterà su Brahim Diaz, il Milan dovrà tornare sul mercato per cercare un nuovo giocatore per la sua trequarti. Secondo Tuttosport, non è escluso un ritorno di fiamma per Nicolò Zaniolo, giocatore cercato a lungo a gennaio prima che passasse dalla Roma al Galatasaray. L'attaccante vorrebbe tornare in Italia, ma per acquistarlo dai turchi serviranno almeno 30 milioni di euro.