Tuttosport: "Se Gigio dice no ecco Maignan"

"Se Gigio dice no ecco Maignan": titola così stamattina Tuttosport in merito alla questione del rinnovo di Donnarumma. Il Milan non ha nessuna intenzione di aumentare la sua offerta da 8 milioni di euro a stagione e se dal portiere e dal suo entourage dovesse arrivare un rifiuto alla proposta rossonera il club di via Aldo Rossi avrebbe già in mano il sostituto, vale a dire Mike Maignan, estremo difensore del Lille che ieri ha vinto il campionato francese.