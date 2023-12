Tuttosport sul mercato in uscita: "Milan e Krunic verso l'addio"

Rade Krunic è sempre più vicino a salutare il Milan. Questa mattina Tuttosport parla anche del mercato in uscita in casa rossonera, per quanto riguarda il mese di gennaio. Il titolo del quotidiano mette in rilievo come il centrocampista bosniaco non sia più un intoccabile per Pioli, che ne aveva fermato la cessione solo pochi mesi fa: "Da titolare a sacrificabile. Milan e Krunic verso l'addio".

Krunic finanzierà il mercato del Milan. Dopo aver cominciato (bene) la stagione da titolare, un infortunio ha bloccato improvvisamente Krunic che, al suo ritorno in campo, non è più stato lo stesso. Così per Pioli e il club non è più un incedibile della rosa, anche perchè nel frattempo è tornato Ismael Bennacer che si riprenderà il posto in mezzo al campo. Il Fenerbahce è tornato all'attacco e il Milan può pensare di sacrificare il bosniaco, con cui non sono andati neanche avanti i discorsi per il rinnovo, per reinvestire il guadagno sul mercato. I rossoneri puntano di cedere Krunic per circa 10 milioni con una plusvalenza di 8: con questi soldi si potrebbe anticipare l'arrivo di Miranda dal Betis, già bloccato in ogni caso per il mese di luglio a zero.