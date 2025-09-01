Chukwueze ceduto in prestito con diritto di riscatto al Fulham
Il Milan ufficializza anche l'ultima importante cessione di giornata: Samuel Chukwueze è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto al Fulham, in Premier League. Il calciatore nigeriano arrivò due stagioni fa come colpo più oneroso dell'estate rossonera e dopo un paio di anni già lascia in cerca di un riscatto in Inghilterra.
Il comunicato del Milan: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto d'opzione per l'acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Samuel Chimerenka Chukwueze al Fulham FC. Il Club augura a Samuel le migliori soddisfazioni per la Stagione Sportiva".
Il comunicato del Fulham: "Il Club è lieto di confermare l’ingaggio di Samuel Chukwueze dall’AC Milan. Arriva in prestito per la stagione 2025/26, con opzione per rendere il trasferimento definitivo. Nazionali nigeriano, al pari di Alex Iwobi e Calvin Bassey, Chukwueze indosserà la maglia numero 19."
